В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera
Киев • УНН
Сирийские власти сообщили о задержании Тахи аль-Зуби, известного как Абу Омар Тибия, "вали" Дамаска в группировке ИГИЛ, во время "тщательно спланированной" операции. У него изъяли пояс смертника и оружие; Центральное командование армии США не подтвердило операцию.
В Сирии сообщили об аресте Тахи аль-Зуби, ведущей фигуры в группировке ИГИЛ. Его задержали в пригороде столицы Дамаска, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По данным сирийского МВД, была проведена "тщательно спланированная" операция - у аль-Зуби изъяли пояс смертника и оружие.
В то же время Центральное командование армии США официально не подтвердило проведение операции.
Тахи аль-Зуби, также известный как Абу Омар Тибия, был "вали", или губернатором Дамаска. Были также задержаны несколько его предполагаемых помощников.
По словам представителей сирийских спецслужб, арест аль-Зуби нанес "разрушительный удар" по сетям ИГИЛ в столичном регионе и продемонстрировал готовность силовых структур Сирии к борьбе с терроризмом.
Дополнительно
ИГИЛ была разгромлена в Ираке в 2017 году, а через два года - в Сирии. Однако ее боевики до сих пор совершают террористические атаки в обеих странах и в других регионах, в частности в Африке и Афганистане.
Напомним
На прошлой неделе, 20 декабря, США нанесли масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии.
Через два дня, 22 декабря, турецкие спецслужбы во время тайной операции в районе границы между Афганистаном и Пакистаном задержали высокопоставленного члена группировки ИГИЛ.