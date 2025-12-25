$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 29116 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 44568 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 25703 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 37078 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 41801 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22224 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22569 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36951 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52590 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72224 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Сирийские власти сообщили о задержании Тахи аль-Зуби, известного как Абу Омар Тибия, "вали" Дамаска в группировке ИГИЛ, во время "тщательно спланированной" операции. У него изъяли пояс смертника и оружие; Центральное командование армии США не подтвердило операцию.

В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera

В Сирии сообщили об аресте Тахи аль-Зуби, ведущей фигуры в группировке ИГИЛ. Его задержали в пригороде столицы Дамаска, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

По данным сирийского МВД, была проведена "тщательно спланированная" операция - у аль-Зуби изъяли пояс смертника и оружие.

В то же время Центральное командование армии США официально не подтвердило проведение операции.

Тахи аль-Зуби, также известный как Абу Омар Тибия, был "вали", или губернатором Дамаска. Были также задержаны несколько его предполагаемых помощников.

По словам представителей сирийских спецслужб, арест аль-Зуби нанес "разрушительный удар" по сетям ИГИЛ в столичном регионе и продемонстрировал готовность силовых структур Сирии к борьбе с терроризмом.

Дополнительно

ИГИЛ была разгромлена в Ираке в 2017 году, а через два года - в Сирии. Однако ее боевики до сих пор совершают террористические атаки в обеих странах и в других регионах, в частности в Африке и Афганистане.

Напомним

На прошлой неделе, 20 декабря, США нанесли масштабный удар по инфраструктуре и оружейным объектам ИГИЛ в Сирии.

Через два дня, 22 декабря, турецкие спецслужбы во время тайной операции в районе границы между Афганистаном и Пакистаном задержали высокопоставленного члена группировки ИГИЛ.

Евгений Устименко

Новости Мира
Обыск
Центральное командование США
Ирак
Афганистан
Дамаск
Сирия
Пакистан