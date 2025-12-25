В Сирии задержали лидера ИГИЛ Тахи аль-Зуби: он скрывался в пригороде Дамаска - Al Jazeera

Сирийские власти сообщили о задержании Тахи аль-Зуби, известного как Абу Омар Тибия, "вали" Дамаска в группировке ИГИЛ, во время "тщательно спланированной" операции. У него изъяли пояс смертника и оружие; Центральное командование армии США не подтвердило операцию.