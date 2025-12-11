В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и Россией в противовес G7 - СМИ

На этой неделе в Вашингтоне обсуждалась «казалось бы, совершенно невероятная идея создания США новой группы стран Core 5 (С5, «Основная пятерка»), в которую войдут Китай и Россия, что сблизит традиционных противников и создаст резкий контраст с существующей G7», сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Хотя когда-то это могло показаться нереалистичным, некоторые наблюдатели заметили, что в этом есть что-то «трамповское». Во-первых, президент Дональд Трамп часто стремился заключать сделки со странами-конкурентами — например, одобрил продажу Пекину чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 и направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для прямых переговоров в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает издание.

Человек, работавший в Белом доме во время первой администрации Трампа, сказал, что идея Core 5 (США, Китай, Индия, Япония и Россия) не является совсем неожиданной.

«Ничего, связанного с C5 или C7, не обсуждалось, но, безусловно, были разговоры о том, что существующие органы, такие как структуры G или Совет Безопасности ООН, не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков», — сказал источник.

Идея создания группы, как сообщается, возникла в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе. Указано, что издание не смогло подтвердить существование более длинного плана (о котором сообщало издание Defense One).

Как отмечает Defense One, в «стратегии национальной безопасности предлагается сделать... шаг, создав новый орган крупных держав, который не будет ограничен требованиями G7 о том, что страны будут одновременно богатыми и управляемыми демократически». «В стратегии предлагается «Основная пятерка», или C5, состоящая из США, Китая, России, Индии и Японии — нескольких стран с населением более 100 миллионов. Она будет регулярно встречаться, как и G7, на саммитах по определенным темам. Первым в предложенной повестке дня C5: безопасность на Ближнем Востоке, в частности, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — пишет издание.

Белый дом, по данным Politico, категорически отрицает существование этого документа, и пресс-секретарь Анна Келли написала в комментарии: «Никакой альтернативной, частной или секретной версии» 33-страничного официального плана не существует.

Однако специалисты по национальной безопасности заявили, что создание C5 может быть целесообразным для нынешнего Белого дома, пишет издание.

«Это согласуется с тем, как, по нашему мнению, президент Трамп смотрит на мир, а именно неидеологически, через симпатию к сильным игрокам и через склонность к сотрудничеству с другими крупными державами, которые сохраняют сферы влияния в своем регионе», — сказала Торри Тауссиг, занимавшая должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США во времена администрации Байдена.

Она отметила, что Европа не фигурирует в теоретической C5, «что, я думаю, заставило бы европейцев поверить, что эта администрация рассматривает Россию как ведущую державу, способную осуществлять свою сферу влияния в Европе».

Майкл Соболик, помощник американского сенатора-республиканца Теда Круза во время первой администрации Трампа, рассматривал C5 как отход от политики Трампа в отношении Китая в первый срок его президентства.

«Первая администрация Трампа придерживалась концепции конкуренции великих держав, и именно так мы формулировали и обсуждали отношения с Китаем, — сказал он. — Это просто огромный отход от нее».

Но администрация ранее рассматривала новые конфигурации власти, отмечает издание. Глава Пентагона Пит Хегсет упоминал историческую «встречу G2» между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином в ноябре, «что вызвало тревогу в Конгрессе». Сама Стратегия национальной безопасности США, как отмечается, «обозначила отход от традиционных европейских союзников, которые, как в ней говорилось, столкнулись с «цивилизационным стиранием», и переход к новому фокусу на Западном полушарии».

Член Палаты представителей США демократ Раджа Кришнамурти, высокопоставленный член специального комитета Палаты представителей по Китаю, написал Хегсету, выразив «глубокое беспокойство», заявив: «Ваше описание отношений США с КПК как «G2» вызывает глубокое беспокойство и свидетельствует о фундаментальном неправильном толковании главного мирового противника Соединенных Штатов, что рискует опасно подорвать подготовку Пентагона к сдерживанию конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе».

