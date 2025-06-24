Конкурс на посаду директора БЕБ: комісія назвала переможцем Олександра Цивінського, остаточне річення за урядом

Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський, передає УНН.

Комісія офіційно завершила свою роботу... вітаю переможця і нового голову БЕБ Олександра Цивінського - написав Железняк.

За словами нардепа, тепер уряд має 10 днів на призначення, "але засідання Уряду вже завтра о 12:00".

Доповнення

У червні минулого року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.

У січні 2021 року Верховна Рада прийняла закон про Бюро економічної безпеки. В травні Кабмін ухвалив постанову "Про утворення Бюро економічної безпеки України". З 2021 року по 2023 рік БЕБ очолював Вадим Мельник.

Після Мельника БЕБ в статусі в.о. очолювали Андрій Пащук та Едуард Федоров. У квітні минулого року Кабмін призначив в.о. директора БЕБ Сергія Перхуна до призначення в установленому порядку Директора Бюро економічної безпеки України, але не більш як на один рік, тобто до 9 квітня 2025 року.

У грудні минулого року Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила про умови і строки подачі документів. Документи можна було подати до 24 січня.