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Головою Бюро економічної безпеки призначили керівника фіскальної служби

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Бюро економічної безпеки очолив керівник Держаної фіскальної служби Вадим Мельник. Про це журналісту УНН повідомив нардеп від “Слуги народу”, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Деталі

Гетманцев підтвердив, що Вадим Мельник очолив Бюро економічної безпеки.

Додамо, що Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС. Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Доповнення

В червні цього року Кабінет міністрів України на засіданні прийняв рішення делегувати до конкурсної комісії по обранню директора Бюро економічної безпеки трьох представників уряду.

Рада у січні прийняла законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.

Бюро економічної безпеки стане новим правоохоронним органом, яке забере на себе повноваження податкової міліції (ДФС) та деяких підрозділів СБУ, що займаються розкриттям економічних злочинів. Законопроектом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

  • гранична чисельність працівників Бюро може бути 4 тисяч осіб;
  • посадовий оклад працівників, які мають спеціальне звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів. БЕБ розпочне свою роботу коли матиме 30% свого укомплектування;
  • Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону;
  • координувати його роботу буде уряд.
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