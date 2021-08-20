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Председателем Бюро экономической безопасности назначили руководителя фискальной службы

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Детали

Гетманцев подтвердил, что Вадим Мельник возглавил Бюро экономической безопасности.

Добавим, что Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. Возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Дополнение

В июне этого года Кабинет министров Украины на заседании принял решение делегировать в конкурсную комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности трех представителей правительства.

Совет в январе приняла законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция и в СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Бюро экономической безопасности станет новым правоохранительным органом, который заберет на себя полномочия налоговой милиции (ГФС) и некоторых подразделений СБУ, занимающиеся раскрытием экономических преступлений. Законопроектом определяются задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.

  • предельная численность работников Бюро может быть 4 тысячи человек;
  • должностной оклад работников, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов. БЭБ начнет свою работу когда будет 30% своего укомплектования;
  • Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом;
  • координировать его работу будет правительство.
Украинские Национальные Новости

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