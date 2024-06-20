Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)
Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
За словами нардепа, рішення підтримали 239 парламентарів.
"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - розповів Железняк.
Доповнення
Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.
Нагадаємо
Верховна Рада на засіданні 11 квітня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).