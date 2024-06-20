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Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ

Київ • УНН

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Верховна Рада проголосувала за перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Деталі 

За словами нардепа, рішення підтримали 239 парламентарів.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - розповів Железняк. 

Доповнення 

Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.

Нагадаємо 

Верховна Рада на засіданні 11 квітня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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