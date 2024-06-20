Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭб). Об этом посообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, решение поддержали 239 парламентариев.

"Текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового председателя Бэб, переаттестацией и кадровым отбором. С участием иностранных экспертов и украинского бизнеса", - рассказал Железняк.

Дополнение

Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников Бэб будут иметь международные партнеры.

Напомним

Верховная Рада на заседании 11 апреля проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭб).