Конкурс на должность директора БЭБ: комиссия назвала победителем Александра Цивинского, окончательное решение за правительством

Конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цывинский, передает УНН.

Комиссия официально завершила свою работу... поздравляю победителя и нового главу БЭБ Александра Цывинского - написал Железняк.

По словам нардепа, теперь у правительства есть 10 дней на назначение, "но заседание Кабмина уже завтра в 12:00".

Дополнение

В июне прошлого года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.

В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности. В мае Кабмин принял постановление "Об образовании Бюро экономической безопасности Украины". С 2021 года по 2023 год БЭБ возглавлял Вадим Мельник.

После Мельника БЭБ в статусе и.о. возглавляли Андрей Пащук и Эдуард Федоров. В апреле прошлого года Кабмин назначил и.о. директора БЭБ Сергея Перхуна до назначения в установленном порядке Директора Бюро экономической безопасности Украины, но не более чем на один год, то есть до 9 апреля 2025 года.

В декабре прошлого года Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила об условиях и сроках подачи документов. Документы можно было подать до 24 января.