Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
10:24 • 328 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
08:49 • 21671 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 228873 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 133145 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 159238 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 141121 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 106915 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 274788 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 70055 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 78899 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
67%
746мм
Популярнi новини
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 108927 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17 липня, 01:38 • 130844 перегляди
Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини17 липня, 02:17 • 66708 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?05:27 • 81626 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 148845 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 152725 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 228880 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 274791 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 205992 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 357621 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 40152 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 176485 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 196095 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 135735 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 146763 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ

Київ • УНН

 • 8886 перегляди

Юлія Свириденко заявила, що процедура щодо Бюро економічної безпеки України була виконана відповідно до законів. Вона зазначила, що уряд розглянув рішення та кожен член мав можливість висловити свою позицію.

Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ

Юлія Свириденко заявила, що процедура по Бюро економічної безпеки України (БЕБ) була виконана відповідно до законів та нормативних актів. Про це вона сказала виступаючи у ВР перед призначенням її на посаду прем’єр-міністра, передає УНН

На запитання, чи збирається уряд призначити нового голову БЕБ, Свириденко відповіла:

Що стосується процедури БЕБ. Вона виконана відповідно до законів, нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми як члени уряду розглянули це рішення й кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматися, проголосувати "за" або відмовитися, відповідно до тої інформації, яка була почута відповідним міністром європейської євроінтеграції – юстиції, що стосувалося зав’язків з країною-агресором

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром17.07.25, 11:49 • 21591 перегляд

 Контекст

Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ

Конкурс проводився в рамках ухваленого ВР 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників БЕБ протягом року після призначення нового директора.

Окрім того, обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з МВФ.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9