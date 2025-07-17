Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ

Юлія Свириденко заявила, що процедура по Бюро економічної безпеки України (БЕБ) була виконана відповідно до законів та нормативних актів. Про це вона сказала виступаючи у ВР перед призначенням її на посаду прем’єр-міністра, передає УНН.

На запитання, чи збирається уряд призначити нового голову БЕБ, Свириденко відповіла:

Що стосується процедури БЕБ. Вона виконана відповідно до законів, нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми як члени уряду розглянули це рішення й кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматися, проголосувати "за" або відмовитися, відповідно до тої інформації, яка була почута відповідним міністром європейської євроінтеграції – юстиції, що стосувалося зав’язків з країною-агресором

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

Контекст

Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

Конкурс проводився в рамках ухваленого ВР 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників БЕБ протягом року після призначення нового директора.

Окрім того, обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з МВФ.