США поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для прекращения войны

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Соединенные Штаты полностью поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов для поддержки Украины. ЕС предлагает использовать до 185 млрд евро российских суверенных активов, замороженных в Европе, без их конфискации.

США поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для прекращения войны

США полностью поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Подробности

Как пишет издание, поскольку Запад стремится усилить давление на Москву, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из 210 миллиардов евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.

Вашингтон абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они сейчас предпринимают, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент

- заявил источник издания.

Отмечается, что после того, как Путин ввел войска в Украину в 2022 году, США и их союзники запретили операции с центральным банком и министерством финансов России, что привело к блокированию суверенных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Европейское предложение задерживается из-за обеспокоенности Бельгии, где расположено большинство активов.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях относительно замороженных активов России.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейская комиссия
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина