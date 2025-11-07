США поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для прекращения войны

США полностью поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Как пишет издание, поскольку Запад стремится усилить давление на Москву, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из 210 миллиардов евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.

Вашингтон абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они сейчас предпринимают, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент