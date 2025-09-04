Зеленський, Трамп та європейські лідери розпочали спільну телефонну конференцію - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп та європейські лідери проводять спільну відеоконференцію. Розмова почалася невдовзі після 15:00 за Києвом.
Президент України Володимир Зеленський, очільник Білого дому Дональд Трамп та європейські лідери розпочали спільну телефонну конференцію. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
Прямо зараз проходить телефонна розмова Володимира Зеленського та європейських лідерів із Дональдом Трампом
Розмова почалася невдовзі після 15:00 за Києвом, повідомило видання з посиланням на Єлисейський палац.
Доповнення
Українська делегація на чолі з Єрмаком та Умєровим провела зустрічі у Парижі. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції проти росії та повернення українських полонених.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. Там відбудеться саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України.