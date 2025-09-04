$41.370.01
Єрмак і Умєров провели важливі консультації з ключовими міжнародними партнерами України: деталі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Українська делегація на чолі з Єрмаком та Умєровим провела зустрічі у Парижі. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції проти росії та повернення українських полонених.

Єрмак і Умєров провели важливі консультації з ключовими міжнародними партнерами України: деталі

Українська делегація провела важливі консультації з ключовими міжнародними партнерами у Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на секретаря РНБО України Рустема Умєрова.

Деталі

Умєров разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрівся зі спеціальним посланником Президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом, радником прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Центральною темою зустрічі стала реалізація домовленостей лідерів щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про оборонні спроможності на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

Учасники зустрічі також обговорили посилення санкційного тиску на росію, звільнення українських полонених і повернення незаконно депортованих дітей.

Для нас важливо, щоб мир був не формальністю, а результатом сили й спільної рішучості партнерів. Тільки така позиція може змусити агресора рахуватися з міжнародним правом

- заявив Умєров.

Він також подякував американцям, британцям, французам, німцям та італійцям за послідовну підтримку України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де запланована зустріч "Коаліція охочих". Його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

У середу, 3 вересня, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих".

Євген Устименко

