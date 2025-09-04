$41.370.01
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. Там відбудеться саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де має відбутися зустріч "Коаліція охочих", передає УНН.

Деталі

Зеленського зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

Контекст

Сьогодні в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Зеленський прибув до Парижа напередодні та провів робочу вечерю з Макроном. Президент України заявив, що планує порушити питання додаткових санкцій проти росії у розмові з Трампом.

У середу, 3 вересня, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.

Анна Мурашко

