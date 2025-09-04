Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. Там состоится саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.
Детали
Зеленского встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Контекст
Сегодня в Париже пройдет саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
Зеленский прибыл в Париж накануне и провел рабочий ужин с Макроном. Президент Украины заявил, что планирует поднять вопрос дополнительных санкций против России в разговоре с Трампом.
В среду, 3 сентября, спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.