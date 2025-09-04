Ермак и Умеров провели важные консультации с ключевыми международными партнерами Украины: детали

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 2514 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 5636 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 6874 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 9842 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 9500 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 24955 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36213 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39175 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36994 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66770 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
41%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 272114 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 264765 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 262152 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 255439 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 19720 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 4996 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 8254 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 24955 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 28945 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66770 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 262 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 4996 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 4380 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 13223 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 15425 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
Шахед-136

Ермак и Умеров провели важные консультации с ключевыми международными партнерами Украины: детали

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.

Ермак и Умеров провели важные консультации с ключевыми международными партнерами Украины: детали

Украинская делегация провела важные консультации с ключевыми международными партнерами в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Детали

Умеров вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком встретился со специальным посланником Президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником главы Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Центральной темой встречи стала реализация договоренностей лидеров относительно гарантий безопасности для Украины. Речь идет об оборонных возможностях на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Участники встречи также обсудили усиление санкционного давления на россию, освобождение украинских пленных и возвращение незаконно депортированных детей.

Для нас важно, чтобы мир был не формальностью, а результатом силы и общей решимости партнеров. Только такая позиция может заставить агрессора считаться с международным правом

- заявил Умеров.

Он также поблагодарил американцев, британцев, французов, немцев и итальянцев за последовательную поддержку Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где запланирована встреча "Коалиции желающих". Его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В среду, 3 сентября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Эммануэль Бонн
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Париж
Владимир Зеленский
Украина