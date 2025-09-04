Ермак и Умеров провели важные консультации с ключевыми международными партнерами Украины: детали
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.
Украинская делегация провела важные консультации с ключевыми международными партнерами в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
Детали
Умеров вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком встретился со специальным посланником Президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником главы Совета министров Италии Фабрицио Саджо.
Центральной темой встречи стала реализация договоренностей лидеров относительно гарантий безопасности для Украины. Речь идет об оборонных возможностях на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.
Участники встречи также обсудили усиление санкционного давления на россию, освобождение украинских пленных и возвращение незаконно депортированных детей.
Для нас важно, чтобы мир был не формальностью, а результатом силы и общей решимости партнеров. Только такая позиция может заставить агрессора считаться с международным правом
Он также поблагодарил американцев, британцев, французов, немцев и итальянцев за последовательную поддержку Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где запланирована встреча "Коалиции желающих". Его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.
В среду, 3 сентября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих".