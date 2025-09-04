Зеленский, Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский, Дональд Трамп и европейские лидеры проводят совместную видеоконференцию. Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву.
Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву, сообщило издание со ссылкой на Елисейский дворец.
Дополнение
Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. Там состоится саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.