Зеленский, Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию - СМИ

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский, Дональд Трамп и европейские лидеры проводят совместную видеоконференцию. Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Белого дома Дональд Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Прямо сейчас проходит телефонный разговор Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом 

- говорится в сообщении.

Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву, сообщило издание со ссылкой на Елисейский дворец.

Дополнение

Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. Там состоится саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.

Павел Зинченко

