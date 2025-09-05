Путин пригласил Зеленского в Москву «поговорить, а не капитулировать» - Песков

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 сентября, 17:30 • 16174 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 34018 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 28785 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 32277 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 35389 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 28031 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 23337 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 50164 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41861 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44958 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
70%
755мм
Популярные новости
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 287351 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 285277 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 277552 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 40918 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 2866 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 12244 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 37783 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 28606 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 50160 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 46862 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Европа
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 15570 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 37793 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 16569 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 22146 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 24097 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Ми-8
Google Play

Путин пригласил Зеленского в Москву «поговорить, а не капитулировать» - Песков

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в Москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но видно «свет в конце тоннеля».

Путин пригласил Зеленского в Москву «поговорить, а не капитулировать» - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Также, по его словам, сроки завершения "конфликта" в Украине сейчас нельзя загадывать, при этом "в украинском урегулировании виден свет  в конце тоннеля".

Кроме того, Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны

- сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что Россия "будет делать все необходимое для обеспечения своей безопасности".

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.

«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским05.09.25, 05:33 • 2930 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина