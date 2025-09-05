Путин пригласил Зеленского в Москву «поговорить, а не капитулировать» - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Также, по его словам, сроки завершения "конфликта" в Украине сейчас нельзя загадывать, при этом "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля".

Кроме того, Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны