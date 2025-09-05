Путин пригласил Зеленского в Москву «поговорить, а не капитулировать» - Песков
Киев • УНН
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор пригласил Владимира Зеленского в Москву для переговоров. По его словам, сроки завершения конфликта в Украине нельзя загадывать, но видно «свет в конце тоннеля».
Российский диктатор Владимир Путин пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Также, по его словам, сроки завершения "конфликта" в Украине сейчас нельзя загадывать, при этом "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля".
Кроме того, Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.
Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны
Он добавил, что Россия "будет делать все необходимое для обеспечения своей безопасности".
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.
