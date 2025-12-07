Сын Трампа: отец может выйти из переговоров по Украине, если мирные попытки провалятся

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

По словам сына главы Белого дома, этот вопрос не является приоритетным для американцев, при этом "Европе нужен лучший план".

Думаю, он может (выйти из переговорного процесса - ред.). Но что является положительной чертой в моем отце, и уникальной также – вы никогда не знаете, что он собирается делать. Он непредсказуем - сказал Дональд Трамп-младший.

Проводя параллель с нынешней "войной" своего отца против наркокартелей, он назвал группировки, которые ввозят нелегальные наркотики в США, "гораздо большей явной и реальной опасностью для США, чем что-либо в Украине или России". Кроме того, назвав Украину "гораздо более коррумпированной страной, чем Россия", сын президента США охарактеризовал Президента Украины Владимира Зеленского как "одного из величайших маркетологов всех времен".

Напомним

По данным Forbes, семья Дональда Трампа удвоила свое состояние до десяти миллиардов долларов с момента его избрания президентом США в 2024 году. Основным источником обогащения стала сфера криптовалют, а также недвижимость и консалтинг.

