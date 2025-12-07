Сын Трампа: отец может выйти из переговоров по Украине, если мирные попытки провалятся

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 5876 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 10907 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 13757 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 19216 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 46009 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 58174 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 63546 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57214 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 59763 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56516 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новый "африканский корпус" рф обвиняют в изнасилованиях и обезглавливаниях гражданских в Мали7 декабря, 10:53 • 5838 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo7 декабря, 11:25 • 14800 просмотра
Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые7 декабря, 11:46 • 7216 просмотра
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать15:00 • 4914 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ15:33 • 9722 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 48455 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 57957 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 70376 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 91366 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 78754 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Петр Павел
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 40168 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 49776 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 51042 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 65025 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 62751 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Ту-95

Сын Трампа: отец может выйти из переговоров по Украине, если мирные попытки провалятся

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если попытки достичь мира не увенчаются успехом. Он назвал Украину более коррумпированной, чем Россия, а Зеленского – выдающимся маркетологом.

Сын Трампа: отец может выйти из переговоров по Украине, если мирные попытки провалятся

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

По словам сына главы Белого дома, этот вопрос не является приоритетным для американцев, при этом "Европе нужен лучший план".

Думаю, он может (выйти из переговорного процесса - ред.). Но что является положительной чертой в моем отце, и уникальной также – вы никогда не знаете, что он собирается делать. Он непредсказуем

- сказал Дональд Трамп-младший.

Проводя параллель с нынешней "войной" своего отца против наркокартелей, он назвал группировки, которые ввозят нелегальные наркотики в США, "гораздо большей явной и реальной опасностью для США, чем что-либо в Украине или России". Кроме того, назвав Украину "гораздо более коррумпированной страной, чем Россия", сын президента США охарактеризовал Президента Украины Владимира Зеленского как "одного из величайших маркетологов всех времен".

Напомним

По данным Forbes, семья Дональда Трампа удвоила свое состояние до десяти миллиардов долларов с момента его избрания президентом США в 2024 году. Основным источником обогащения стала сфера криптовалют, а также недвижимость и консалтинг.

Сын Трампа опубликовал видео, где его отец "выталкивает" Зеленского с обложки Time12.12.24, 17:14 • 18332 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп-младший.
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина