Сын Трампа опубликовал видео, где его отец "выталкивает" Зеленского с обложки Time

ukenru
Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
13:00 • 44156 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 99300 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 153546 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 139293 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 167367 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 127380 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 113316 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109482 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 171189 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125767 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 103929 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101161 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 71853 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53108 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 47898 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

14:10 • 26659 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 47898 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 153544 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 167367 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 171189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

14:47 • 9339 просмотра
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 53108 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 71853 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 101161 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 103929 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Сын Трампа опубликовал видео, где его отец "выталкивает" Зеленского с обложки Time

Сын Трампа опубликовал видео, где его отец "выталкивает" Зеленского с обложки Time

Киев  •  УНН

 • 1462 просмотра

Read in English

Дональд Трамп-младший распространил в Instagram видео с обложкой Time, где его отец выталкивает ногой Зеленского. Это произошло после того, как журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года.

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа Дональд опубликовал видео, на котором тот выталкивает Президента Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time, пишет УНН.

Детали 

Дональд Трамп-младший распространил в своем Instagram видео, на котором изображена обложка журнала Times, посвященная званию Человека года.

В сюжете видео новоизбранный президент США выталкивает ногой Владимира Зеленского.

Напомним 

Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией бывшего президента США.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
time-zhurnalВремя (журнал)
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина