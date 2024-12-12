Сын Трампа опубликовал видео, где его отец "выталкивает" Зеленского с обложки Time
Киев • УНН
Дональд Трамп-младший распространил в Instagram видео с обложкой Time, где его отец выталкивает ногой Зеленского. Это произошло после того, как журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года.
Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа Дональд опубликовал видео, на котором тот выталкивает Президента Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time, пишет УНН.
Детали
Дональд Трамп-младший распространил в своем Instagram видео, на котором изображена обложка журнала Times, посвященная званию Человека года.
В сюжете видео новоизбранный президент США выталкивает ногой Владимира Зеленского.
Напомним
Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией бывшего президента США.