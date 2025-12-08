Стармер сьогодні приймає Зеленського з Макроном і Мерцом на тлі тиску США: про що говоритимуть у Лондоні

$42.060.13
49.000.23
ukenru
06:59 • 2622 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 17356 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 30249 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27744 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 32370 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 55777 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 65075 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68607 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59650 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 62003 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.4м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу7 грудня, 22:29 • 5414 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 16623 перегляди
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 3890 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"02:06 • 13173 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 12898 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 57633 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 67165 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 78564 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 99962 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 86430 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 45228 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 55780 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 56816 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 70832 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 68223 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Стармер сьогодні приймає Зеленського з Макроном і Мерцом на тлі тиску США: про що говоритимуть у Лондоні

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Зустріч відбувається на тлі побоювань, що США можуть змусити Україну прийняти мирну угоду з Росією.

Стармер сьогодні приймає Зеленського з Макроном і Мерцом на тлі тиску США: про що говоритимуть у Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок приймає Президента України Володимира Зеленського та французького та німецького колег у межах зусиль європейських держав щодо мобілізації підтримки України на тлі зростаючого тиску США з метою укладання мирної угоди з росією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїжджають на зустріч в офіс британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок, щоб висловити підтримку Зеленському на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити України прийняти угоду, в якій суттєво бере участь росія, пише видання.

Президент США Дональд Трамп у неділю, як вказує видання, припустив, що Зеленський затягує угоду і навіть не "читав" останній план.

Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"08.12.25, 04:06 • 13192 перегляди

Занепокоєння Європи щодо позиції США підживилося публікацією стратегії національної безпеки США, у якій європейських чиновників звинувачують у стоянні на шляху мирній угоді, зазначає видання. У стратегії йдеться, що "основним інтересом" США є "швидке" припинення бойових дій та "відновлення стратегічної стабільності з росією".

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios05.12.25, 16:47 • 4303 перегляди

У неділю Стармер розмовляв з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, і обидва підтвердили "необхідність постійної міжнародної підтримки оборони України", згідно з повідомленням з Даунінг-стріт.

Про що говоритимуть у Лондоні

Метою зустрічі в Лондоні є "збереження стійкості України у складний момент", повідомила офіційна особа з Єлисейського палацу.

Переговори будуть спрямовані на "консолідацію" європейсько-української позиції щодо мирних умов, які "дозволили б нам зблизитися на міцній основі з американцями", додав чиновник. "Важливо, щоб американці почули від українців, що можливо, а що ні", вказав він.

Очікується, що Зеленський проінформує інших лідерів про нещодавні переговори між українськими та американськими посадовцями.

Очікується, що Мерц після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером поінформує своїх колег про протидію Бельгії планам ЄС використовувати заморожені російські суверенні активи.

Мерц скасував поїздку до Норвегії заради переговорів у Бельгії щодо російських активів для кредиту Україні04.12.25, 16:44 • 2982 перегляди

Ініціатива, до якої Велика Британія запропонувала приєднатися і яку лідери ЄС обговорюватимуть на саміті 18-19 грудня, передбачає використання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються в Європі, для залучення кредиту для України для фінансування її військових та бюджетних потреб.

Зусилля Європи щодо використання російських активів отримали додаткову терміновість після того, як минулого місяця Білий дім запропонував використати їх для інвестування в Україну та росію згідно з початковими умовами своєї мирної пропозиції.

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 7526 переглядiв

Доповнення

Українські чиновники, підтримані європейськими столицями, доклали інтенсивних дипломатичних зусиль для покращення умов плану США, пише видання.

У суботу з Києва Зеленський заявив, що провів "довгу та змістовну телефонну розмову" зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером, а також з головним переговірником України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим після зустрічі чотирьох у Маямі.

Зустріч у Маямі відбулася після того, як Віткофф та Кушнер минулого тижня провели п'ять годин з главою кремля володимиром путіним у кремлі, щоб обговорити деякі пункти переглянутої мирної пропозиції США.

Він сказав, що домовився з американцями "про наступні кроки та формати переговорів зі Сполученими Штатами" та отримає "детальний" перебіг зустрічей у Маямі, коли особисто зустрінеться з Умеровим та Гнатовим.

Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському08.12.25, 08:59 • 2628 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Кір Стармер
Financial Times
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Бельгія
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Київ