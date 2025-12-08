Стармер сьогодні приймає Зеленського з Макроном і Мерцом на тлі тиску США: про що говоритимуть у Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок приймає Президента України Володимира Зеленського та французького та німецького колег у межах зусиль європейських держав щодо мобілізації підтримки України на тлі зростаючого тиску США з метою укладання мирної угоди з росією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїжджають на зустріч в офіс британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок, щоб висловити підтримку Зеленському на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити України прийняти угоду, в якій суттєво бере участь росія, пише видання.

Президент США Дональд Трамп у неділю, як вказує видання, припустив, що Зеленський затягує угоду і навіть не "читав" останній план.

Занепокоєння Європи щодо позиції США підживилося публікацією стратегії національної безпеки США, у якій європейських чиновників звинувачують у стоянні на шляху мирній угоді, зазначає видання. У стратегії йдеться, що "основним інтересом" США є "швидке" припинення бойових дій та "відновлення стратегічної стабільності з росією".

У неділю Стармер розмовляв з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, і обидва підтвердили "необхідність постійної міжнародної підтримки оборони України", згідно з повідомленням з Даунінг-стріт.

Про що говоритимуть у Лондоні

Метою зустрічі в Лондоні є "збереження стійкості України у складний момент", повідомила офіційна особа з Єлисейського палацу.

Переговори будуть спрямовані на "консолідацію" європейсько-української позиції щодо мирних умов, які "дозволили б нам зблизитися на міцній основі з американцями", додав чиновник. "Важливо, щоб американці почули від українців, що можливо, а що ні", вказав він.

Очікується, що Зеленський проінформує інших лідерів про нещодавні переговори між українськими та американськими посадовцями.

Очікується, що Мерц після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером поінформує своїх колег про протидію Бельгії планам ЄС використовувати заморожені російські суверенні активи.

Ініціатива, до якої Велика Британія запропонувала приєднатися і яку лідери ЄС обговорюватимуть на саміті 18-19 грудня, передбачає використання заморожених російських суверенних активів, що зберігаються в Європі, для залучення кредиту для України для фінансування її військових та бюджетних потреб.

Зусилля Європи щодо використання російських активів отримали додаткову терміновість після того, як минулого місяця Білий дім запропонував використати їх для інвестування в Україну та росію згідно з початковими умовами своєї мирної пропозиції.

Доповнення

Українські чиновники, підтримані європейськими столицями, доклали інтенсивних дипломатичних зусиль для покращення умов плану США, пише видання.

У суботу з Києва Зеленський заявив, що провів "довгу та змістовну телефонну розмову" зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером, а також з головним переговірником України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим після зустрічі чотирьох у Маямі.

Зустріч у Маямі відбулася після того, як Віткофф та Кушнер минулого тижня провели п'ять годин з главою кремля володимиром путіним у кремлі, щоб обговорити деякі пункти переглянутої мирної пропозиції США.

Він сказав, що домовився з американцями "про наступні кроки та формати переговорів зі Сполученими Штатами" та отримає "детальний" перебіг зустрічей у Маямі, коли особисто зустрінеться з Умеровим та Гнатовим.

