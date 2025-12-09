$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 16808 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 37886 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 25956 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29207 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39532 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33552 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35041 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32738 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34688 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Нефть марки Brent

Зеленский прибыл в резиденцию итальянского премьера на встречу с Мелони

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи в Риме на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Перед этим он встретился с Папой Римским.

Зеленский прибыл в резиденцию итальянского премьера на встречу с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию главы итальянского правительства Палаццо Киджи в Риме на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет УНН со ссылкой на Rai News.

Детали

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", - говорится в сообщении.

Автомобиль, в котором находился украинский лидер, прибыл прямо к зданию правительства, пишет издание.

Как сообщается, на улице, за барьерами, многочисленные люди ждали президентский кортеж, некоторые из них держали украинские флаги.

Напомним

Ранее сегодня Президент Украины провел встречу с Папой Римским Львом.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину09.12.25, 13:31 • 1710 просмотров

Юлия Шрамко

