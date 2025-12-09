Зеленский прибыл в резиденцию итальянского премьера на встречу с Мелони
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи в Риме на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Перед этим он встретился с Папой Римским.
Детали
"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", - говорится в сообщении.
Автомобиль, в котором находился украинский лидер, прибыл прямо к зданию правительства, пишет издание.
Как сообщается, на улице, за барьерами, многочисленные люди ждали президентский кортеж, некоторые из них держали украинские флаги.
Напомним
Ранее сегодня Президент Украины провел встречу с Папой Римским Львом.
