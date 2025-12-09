Зеленский прибыл в резиденцию итальянского премьера на встречу с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию главы итальянского правительства Палаццо Киджи в Риме на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет УНН со ссылкой на Rai News.

Детали

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала Президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", - говорится в сообщении.

Автомобиль, в котором находился украинский лидер, прибыл прямо к зданию правительства, пишет издание.

Как сообщается, на улице, за барьерами, многочисленные люди ждали президентский кортеж, некоторые из них держали украинские флаги.

Напомним

Ранее сегодня Президент Украины провел встречу с Папой Римским Львом.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину