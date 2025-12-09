Президент прибув до резиденції італійського прем'єра на зустріч з Мелоні
Президент України Володимир Зеленський прибув до Палаццо Кіджі у Римі на зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Перед цим він зустрівся з Папою Римським.
Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції очільника італійського уряду Палаццо Кіджі у Римі на зустріч до прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні, пише УНН з посиланням на Rai News.
Деталі
"Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні привітала Президента України Володимира Зеленського у Палаццо Кіджі", - ідеться у повідомленні.
Автомобіль, у якому перебував український лідер, прибув прямо до будівлі уряду, пише видання.
Як повідомляється, на вулиці, за бар'єрами, численні люди чекали на президентський кортеж, деякі з них тримали українські прапори.
Нагадаємо
Раніше сьогодні Президент України провів зустріч з Папою Римським Левом.
