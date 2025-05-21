Масштабний удар по наркобізнесу: вилучено мільйони євро, 1800 кг наркотиків, влада Італії та Албанії провела арешти

Влада Італії та Албанії завдала удару трьом пов'язаним організованим злочинним угрупованням, причетним до незаконного обігу наркотиків та відмивання грошей. Вилучені кілька мільйонів євро, квартири та компанії, автомобілі класу люкс, кокаїн і героїн. Видано ордери на арешт 52 підозрюваних.

Операцію проти наркоторговців координувала спільна слідча група, – повідомляє УНН з посиланням на Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя

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Протягом дня акції влада обох країн вилучила активи вартістю щонайменше кілька мільйонів євро, включаючи квартири та компанії, а також різні автомобілі класу люкс. Також було вилучено великі суми готівки, кокаїн і героїн.

Повної оцінки загального прибутку від співпраці між трьома організованими злочинними угрупованнями немає. Однак інформація, отримана через спільну слідчу групу, показує, що злочинні мережі були причетні до платежів, часто готівкою, на суму близько 5 мільйонів євро та до незаконного обігу щонайменше 1800 кілограмів кокаїну та героїну - йдеться у повідомленні агентства.

Операцію цього тижня було проведено на прохання та за участю таких органів влади:

Італія : Прокуратура Барі - Окружне управління з боротьби з мафією, Управління з розслідувань у справах боротьби з мафією Барі, під координацією Національного управління з боротьби з мафією та тероризмом Риму, за підтримки Офісу експерта з питань безпеки посольства Італії в Тирані;

Албанія : Спеціальна прокуратура з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) Тирани, Албанська поліція.

Додатково

Розслідування щодо пов'язаних злочинних організацій в Італії та Албанії було розпочато у 2016 році Генеральною прокуратурою Барі, Спеціальною прокуратурою з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Тирани та албанською поліцією.

З албанського боку одне злочинне угрупування, яке діяло з Дурреса, відповідало за транспортування та оптовий розподіл великих партій кокаїну, героїну та канабісу, що перевозилися між Балканами, Північною Європою, Південною Америкою та Апулією в Італії.

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Арешти в Італії та Албанії є результатом довгострокової співпраці в рамках роботи спільної слідчої групи. Це включало використання прослуховування, інтенсивне відеоспостереження, моніторинг підозрюваних та аналіз зашифрованих чатів.

Ці чати були розшифровані після інтенсивної співпраці через Євроюст. Судова співпраця між Італією та Албанією вже довела свою ефективність за останні роки. Між 2018 і 2021 роками Управління з розслідувань боротьби з мафією в Барі видало та виконало 118 ордерів на арешт ймовірних наркоторговців, які діяли в обох країнах.

В результаті різних обвинувачених було засуджено до 20 років позбавлення волі.

Довідка

Спільна слідча група є одним із найсучасніших інструментів, що використовуються в міжнародному співробітництві у кримінальних справах, що являє собою юридичну угоду між компетентними органами двох або більше держав з метою проведення кримінальних розслідувань.

Група, що складаються з прокурорів та правоохоронних органів, а також суддів, створюються на певний період, зазвичай від 12 до 24 місяців, необхідний для успішного завершення розслідувань.

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