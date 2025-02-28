"Кокаїнова королева" Європи спіймана після двох років переховування

На Канарах іспанська поліція заарештувала 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез (Tania Gomez). Її звинувачують у торгівлі наркотиками та створенні злочинної організації.

Передає УНН із посиланням на Europol, Bild та Crime Intel.

Таня Гомез перебувала в бігах з березня 2021 року. За даними німецької газети Bild, до того, як стати справжньою кокаїновою королевою, вона була моделлю в Instagram.

Також вона працювала в організації порятунку собак, але насправді вона відмивала гроші.

Кажуть, що шведська жінка створила мережу порятунку собак як прикриття і рекламувала її в соціальних мережах.

Її підозрюють у міжнародній торгівлі наркотиками – десятками кілограмів кокаїну та канабісу – та у відмиванні грошей на суму приблизно 17 мільйонів євро.

Кажуть, що Tania Gomez незаконно займалася торгівлею тваринами та перевозила їх Європою.

Незважаючи на її імідж турботливої любительки тварин і власниці благодійної організації з порятунку собак HundGarin, Європол пов'язує її з мережею, що займається нелегальним володінням і транспортуванням тварин. Шведська влада домагається для неї 14-річного тюремного ув'язнення за скоєні злочини.