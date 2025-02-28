"Кокаїнова королева" Європи спіймана після двох років переховування

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На Канарських островах заарештовано 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез, яка переховувалась від правосуддя з 2021 року. Її звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні 17 млн євро через мережу порятунку собак.

На Канарах іспанська поліція заарештувала 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез (Tania Gomez). Її звинувачують у торгівлі наркотиками та створенні злочинної організації.

Передає УНН із посиланням на Europol, Bild та Crime Intel.

Таня Гомез перебувала в бігах з березня 2021 року. За даними німецької газети Bild, до того, як стати справжньою кокаїновою королевою, вона була моделлю в Instagram. 

Також вона працювала в організації порятунку собак, але насправді вона відмивала гроші.

- ідеться у матеріалах слідства.

Кажуть, що шведська жінка створила мережу порятунку собак як прикриття і рекламувала її в соціальних мережах. 

Її підозрюють у міжнародній торгівлі наркотиками – десятками кілограмів кокаїну та канабісу – та у відмиванні грошей на суму приблизно 17 мільйонів євро.

- пишуть ЗМІ посилаючись на дані Європолу.

Кажуть, що Tania Gomez незаконно займалася торгівлею тваринами та перевозила їх Європою.

Незважаючи на її імідж турботливої любительки тварин і власниці благодійної організації з порятунку собак HundGarin, Європол пов'язує її з мережею, що займається нелегальним володінням і транспортуванням тварин. Шведська влада домагається для неї 14-річного тюремного ув'язнення за скоєні злочини.

- інформує Crime Intel.

Іспанська поліція отримала інформацію про місце сховку Гомез останніми тижнями. Зараз жінка перебуває під вартою в очікуванні екстрадиції до Швеції.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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