Наркоділець Чернецький перебуває в СІЗО: у прокуратурі спростували його вихід на волю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У мережі повідомили, що наркодилера Юрія Чернецького, обвинуваченого у продажу кокаїну в нічних клубах Києва, нібито випустили з-під варти за рішенням судді Печерського райсуду. Прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що він під вартою у СІЗО і залишатиметься там до набрання вироком законної сили, пише УНН.
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«Чоловік залишається під вартою у межах вироку суду першої інстанції, яким його засуджено до 5 років позбавлення волі», - повідомила Максимець.
Вона також роз’яснила ситуацію щодо ухвали від 16.05.2023, що з'явилася в мережі, у якій провадження закрили у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування. Цією ухвалою було скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який застосовувався стосовно Чернецького.
«Це рішення прийнято щодо іншого кримінального провадження, у якому цій особі також було повідомлено про підозру за аналогічними фактами.
Прокуратура категорично не згодна з цим рішенням. Хоч він і залишається під вартою, рішення по другому кримінальному провадженні є кричущим, і ми будемо його оскаржувати», - повідомила речниця.
Нагадаємо
У грудні 2022 року вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чернецького було засуджено до 5 років позбавлення волі за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). Прокуратура наполягала на суворішому покаранні - у вигляді позбавлення волі на 8 років.