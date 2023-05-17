Наркоделец Чернецкий находится в СИЗО: в прокуратуре опровергли его выход на свободу

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В сети сообщили, что наркодилера Юрия Чернецкого, обвиняемого в продаже кокаина в ночных клубах Киева, якобы выпустили из-под стражи по решению судьи Печерского райсуда. Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что он под стражей в СИЗО и будет оставаться там до вступления приговора в законную силу, пишет УНН.

Цитата

«Мужчина остается под стражей в рамках приговора суда первой инстанции, которым он приговорен к 5 годам лишения свободы», - сообщила Максимец.

Она также разъяснила ситуацию с постановлением от 16.05.2023, появившимся в сети, в котором производство закрыли в связи с окончанием срока досудебного расследования. Этим постановлением была отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая применялась в отношении Чернецкого.

«Это решение принято в отношении другого уголовного производства, в котором этому лицу также было сообщено о подозрении по аналогичным фактам.

Прокуратура категорически не согласна с этим решением. Хотя он и остается под стражей, решение по второму уголовному производству является вопиющим, и мы будем его обжаловать», - сообщила пресс-секретарь.

Напомним

В декабре 2022 года приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области Чернецкий был приговорен к 5 годам лишения свободы по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины). Прокуратура настаивала на более суровом наказании - в виде лишения свободы на 8 лет.

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