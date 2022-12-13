Наркодилера Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, позбавили волі на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Суд виніс вирок Юрію Чернецькому, який збував кокаїн у нічних клубах столиці. Наркодилеру призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
Судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).
Цитата
"Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила УНН, що прокурори будуть оскаржувати рішення суду.
"Будемо оскаржувати і просити суворішого покарання. У дебатах прокурор просив призначити 8 років позбавлення волі", - зазначила Максимець.
Контекст
Згідно з матеріалами слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці.
Зловмисника викрили під час чергового збуту. У подальшому у ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.
У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.