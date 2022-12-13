Наркодилер Чернецкий, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы, лишен свободы на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Суд вынес приговор Юрию Чернецкому, сбывавшему кокаин в ночных клубах столицы. Наркодилеру назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
Судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины).
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"Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.
Детали
Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила УНН, что прокуроры будут обжаловать решение суда.
"Будем обжаловать и просить более сурового наказания. В дебатах прокурор просил назначить 8 лет лишения свободы", - отметила Максимец.
Контекст
Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в частности кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.
Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.
В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины.