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Наркодилер Чернецкий, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы, лишен свободы на 5 лет

Наркодилер Чернецкий, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы, лишен свободы на 5 лет

Киев • УНН

 • 876539 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Суд вынес приговор Юрию Чернецкому, сбывавшему кокаин в ночных клубах столицы. Наркодилеру назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Цитата

"Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

Детали

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила УНН, что прокуроры будут обжаловать решение суда.

"Будем обжаловать и просить более сурового наказания. В дебатах прокурор просил назначить 8 лет лишения свободы", - отметила Максимец.

Контекст

Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в частности кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.

Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

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