«Кокаиновая королева» Европы поймана после двух лет укрытия
Киев • УНН
На Канарских островах арестована 32-летняя инстаграм-модель Таня Гомез, которая скрывалась от правосудия с 2021 года. Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании 17 млн евро через сеть спасения собак.
На Канарах испанская полиция арестовала 32-летнюю инстаграм-модель Таню Гомез (Tania Gomez). Ее обвиняют в торговле наркотиками и создании преступной организации.
Передает УНН с ссылкой на Europol, Bild и Crime Intel.
Таня Гомез находилась в бегах с марта 2021 года. По данным немецкой газеты Bild, до того, как стать настоящей кокаиновой королевой, она была моделью в Instagram.
Также она работала в организации спасения собак, но на самом деле она отмывала деньги.
Говорят, что шведская женщина создала сеть спасения собак как прикрытие и рекламировала ее в социальных сетях.
Ее подозревают в международной торговле наркотиками - десятками килограммов кокаина и каннабиса - и в отмывании денег на сумму примерно 17 миллионов евро.
Говорят, что Tania Gomez незаконно занималась торговлей животными и перевозила их по Европе.
Несмотря на ее имидж заботливой любительницы животных и владелицы благотворительной организации по спасению собак HundGarin, Европол связывает ее с сетью, занимающейся нелегальным владением и транспортировкой животных. Шведские власти добиваются для нее 14-летнего тюремного заключения за совершенные преступления.
Испанская полиция получила информацию о месте укрытия Гомес в последние недели. Сейчас женщина находится под стражей в ожидании экстрадиции в Швецию.
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