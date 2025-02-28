«Кокаиновая королева» Европы поймана после двух лет укрытия

На Канарах испанская полиция арестовала 32-летнюю инстаграм-модель Таню Гомез (Tania Gomez). Ее обвиняют в торговле наркотиками и создании преступной организации.

Передает УНН с ссылкой на Europol, Bild и Crime Intel.

Таня Гомез находилась в бегах с марта 2021 года. По данным немецкой газеты Bild, до того, как стать настоящей кокаиновой королевой, она была моделью в Instagram.

Также она работала в организации спасения собак, но на самом деле она отмывала деньги.

Говорят, что шведская женщина создала сеть спасения собак как прикрытие и рекламировала ее в социальных сетях.

Ее подозревают в международной торговле наркотиками - десятками килограммов кокаина и каннабиса - и в отмывании денег на сумму примерно 17 миллионов евро.

Говорят, что Tania Gomez незаконно занималась торговлей животными и перевозила их по Европе.

Несмотря на ее имидж заботливой любительницы животных и владелицы благотворительной организации по спасению собак HundGarin, Европол связывает ее с сетью, занимающейся нелегальным владением и транспортировкой животных. Шведские власти добиваются для нее 14-летнего тюремного заключения за совершенные преступления.