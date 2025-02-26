В столице Украины мошенники «выдали замуж» умершую владелицу трехкомнатной квартиры
Киев • УНН
Трое мошенников организовали аферу по завладению квартирой стоимостью 2,7 млн грн через поддельное свидетельство о браке. Злоумышленники нашли мужчину, который выдавал себя за мужа умершей владелицы для получения наследства.
Трем участникам мошенничества, которые устроили аферу ради завладения наследством сообщено о подозрении.
Передает УНН со ссылкой на прессслужбу Киевской городской прокуратуры.
В Киеве трем аферистам сообщили о подозрении в мошенническом завладении квартирой путем обмана.
Согласно материалам следствия, после смерти 51-летней женщины, которая не имела наследников, осталась трехкомнатная квартира в Соломенском районе.
Стоимость квартиры - 2,7 млн гривен. Злоумышленники подыскали мужчину, который согласится участвовать в афере - он выдавал из себя мужа умершей для того, чтобы получить ее квартиру в качестве наследства.
Фигурант предоставил свои документы для оформления поддельного свидетельства о браке. "Документ" содержал сведения, что брак заключен еще в 1998 году в России.
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В дальнейшем участник мошенничества получил свидетельство о праве на наследство, на основании которого стал владельцем квартиры. Впоследствии жилье пытались продать. Сразу же после заключения сделки купли-продажи квартиры правоохранители участников схемы задержали.
Сейчас мужчинам сообщено о подозрении и всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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