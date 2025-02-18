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Мошенники выманили 3 млн грн у матери погибшего военного через фейковый банк

Мошенники выманили 3 млн грн у матери погибшего военного через фейковый банк

Киев  •  УНН

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Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за работников банка и обманули мать погибшего военного на 3 млн грн. Злоумышленники использовали SIP-телефонию для имитации звонков из банка и провели около 500 эпизодов мошенничества.

Мошенники выманили у 58-летней жительницы Одесской области 3 млн грн, которые она получила в качестве государственной компенсации за погибшего сына-военного. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, которые обманывали граждан, выдавая себя за работников банков. Им инкриминируется мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что фигуранты получали персональные данные граждан и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

Они убеждали жертв, что их аккаунты в онлайн-банкинге взломаны, и предлагали временно перевести средства на «безопасные счета». Во время этих звонков мошенники предоставляли инструкции, которые позволяли им получить полный доступ к аккаунтам потерпевших. Впоследствии деньги переводились на счета «дропов» и обналичивались.

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Правоохранители отмечают, что чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемые использовали SIP-телефонию, которая позволяла им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. Таким образом у потерпевших создавалось впечатление, что им звонят из службы безопасности банка.

Одной из жертв этой схемы стала 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 млн грн государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего. Мошенники убедили ее, что средства в опасности, и заставили перевести их на подконтрольные им счета,

- говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали на территории Полтавской области, они находятся под стражей. 

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению других участников схемы, всех пострадавших и нанесенного ущерба.  Как известно, фигуранты успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

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