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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как злоумышленники выманивают ПИН-коды и данные карт: схема обмана на торговых площадках

Киев  •  УНН

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Мошенники используют фишинговые сайты для кражи банковских данных на торговых площадках. Злоумышленники притворяются покупателями и присылают поддельные ссылки для "подтверждения оплаты".

Мошенники используют фальшивые сайты и поддельные ссылки для выманивания персональных данных на торговых площадках. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, пишет УНН.

Основным инструментом мошенников в их схеме являются фальшивые сайты и ссылки, которые имитируют настоящие ресурсы,

- говорится в сообщении.

Пример такой схемы:

[Шаг 1. Мошенник делает вид, что хочет купить товар. Злоумышленник пишет продавцу на торговой площадке OLX, демонстрируя заинтересованность в товаре. Он предлагает перенести общение в мессенджер Telegram, мотивируя это якобы техническими проблемами с отображением фотографий на платформе OLX.

Шаг 2. Мошенник в мессенджере сообщает о готовности приобрести товар и предлагает организовать отправку через "Новую Почту" с полной предоплатой на карту. Для этого он запрашивает у продавца номер карты для оплаты и присылает адрес для доставки товара.

Шаг 3. Уверяет, что все оплатил и присылает фишинговую ссылку, стилизованную под страницу авторизации банка, где продавцу предлагают подтвердить получение средств.

Шаг 4. Выманивает данные через мошеннический сайт. На фишинговой странице продавцу предлагают ввести номер мобильного телефона, номер карты и ПИН-код для подтверждения получения средств.

Шаг 5. Мошенник крадет деньги. Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации на портале соответствующего банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы.

Как уберечься от мошенничества

Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение! Проверяйте сайты, на которых вводите свои данные.

Фальшивые SMS-сообщения с обещаниями выплат: как не стать жертвой мошенников07.01.25, 17:11 • 20619 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧПТехнологии
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