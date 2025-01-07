Фальшивые SMS-сообщения с обещаниями выплат: как не стать жертвой мошенников
Киев • УНН
Мошенники создают фальшивые сайты банков и госучреждений для кражи платежных данных через SMS. Нацполиция предоставила 6 советов, как не стать жертвой такого мошенничества.
Национальная полиция дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников, которые присылают SMS-сообщения с обещаниями выплат, передает УНН.
Главная цель злоумышленников - получить конфиденциальные платежные данные. Поэтому они даже создают сайты, похожие на банковские, государственные или благотворительные учреждения
Правоохранители дали несколько советов, которые помогут уберечься от подобного мошенничества:
получайте информацию только из официальных источников;
если вы оформляли помощь, ожидайте уведомления о ее начислении в приложении вашего банка или на портале или в приложении "Дія";
не переходите по сомнительным гиперссылкам;
не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах;
не соглашайтесь на оформление денежной помощи через чат-бот;
не соглашайтесь на уплату государственной пошлины для оформления денежной помощи, такое предлагают только мошенники.
Напомним
Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры. Госспецсвязь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и проверять личность собеседника.