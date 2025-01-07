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Фальшивые SMS-сообщения с обещаниями выплат: как не стать жертвой мошенников

Фальшивые SMS-сообщения с обещаниями выплат: как не стать жертвой мошенников

Киев  •  УНН

 • 5668 просмотра

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Мошенники создают фальшивые сайты банков и госучреждений для кражи платежных данных через SMS. Нацполиция предоставила 6 советов, как не стать жертвой такого мошенничества.

Национальная полиция дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников, которые присылают SMS-сообщения с обещаниями выплат, передает УНН.

Главная цель злоумышленников - получить конфиденциальные платежные данные. Поэтому они даже создают сайты, похожие на банковские, государственные или благотворительные учреждения 

- сообщили в Нацполиции.

Правоохранители дали несколько советов, которые помогут уберечься от подобного мошенничества:

получайте информацию только из официальных источников;

если вы оформляли помощь, ожидайте уведомления о ее начислении в приложении вашего банка или на портале или в приложении "Дія";

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах;

не соглашайтесь на оформление денежной помощи через чат-бот;

не соглашайтесь на уплату государственной пошлины для оформления денежной помощи, такое предлагают только мошенники.

Напомним

Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры. Госспецсвязь рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и проверять личность собеседника.

Павел Башинский

Павел Башинский

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