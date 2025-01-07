Фальшиві SMS-повідомлення з обіцянками виплат: як не стати жертвою шахраїв
Київ • УНН
Шахраї створюють фальшиві сайти банків та держустанов для крадіжки платіжних даних через SMS. Нацполіція надала 6 порад, як не стати жертвою такого шахрайства.
Національна поліція дала декілька порад, як не стати жертвою шахраїв, які надсилають SMS-повідомлення з обіцянками виплат, передає УНН.
Головна мета зловмисників – отримати конфіденційні платіжні дані. Відтак вони навіть створюють сайти, схожі на банківські, державні чи благодійні установи
Правоохоронці дали декілька порад, які допоможуть вберегтися від подібного шахрайства:
отримуйте інформацію лише з офіційних джерел;
якщо ви оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про її нарахування в застосунку вашого банку або на порталі чи в застосунку "Дія";
не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
не погоджуйтеся на оформлення грошової допомоги через чат-бот;
не погоджуйтеся на сплату державного мита для оформлення грошової допомоги, таке пропонують лише шахраї.
Нагадаємо
Шахраї використовують штучний інтелект для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери. Держспецзв'язок рекомендує використовувати двофакторну автентифікацію та перевіряти особу співрозмовника.