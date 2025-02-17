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Как защитить свою SIM-карту и финансовые данные: важные советы против действий мошенников

Как защитить свою SIM-карту и финансовые данные: важные советы против действий мошенников

Киев  •  УНН

 • 2661 просмотра

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Киберполиция предупреждает об опасности перевыпуска SIM-карт без ведома владельца. Предоставлено 6 советов по защите от мошеннических схем, включая запрет удаленного перевыпуска и использование отдельного номера для финансовых операций.

Чтобы заставить человека передать финансовые данные, мошенники используют ряд опасных методов. Что делать, чтобы обезопасить себя от потери средств. Об этом говорится в справочнике киберполиции на тему противодействия схема по перевыпуску SIM-карт. 

Передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Департамента киберполиции.

Детали

Одна из опасных преступных махинаций - перевыпуск sim-карты без ведома владельца.  Поэтому важно знать, как противодействовать таким атакам и какие шаги предпринять в случае подозрения на злонамеренные действия.

- говорится в заметке.

В чем именно опасность:

Речь идет о том, что мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы, а также взломать электронные учетные записи. Все это возможно, если будет получен контроль над номером, в частности из-за потери sim-карты. То есть это не только бытовые неудобства, но и серьезная угроза финансовой безопасности и приватности граждан, отмечают в киберполиции.

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Поэтому следует придерживаться следующих рекомендации:

  • Будьте осторожны со звонками от якобы представителей мобильного оператора.

     Если вам звонят с просьбой предоставить код подтверждения или личные данные, не передавайте информацию и сразу завершите разговор. В случае сомнений самостоятельно позвоните своему оператору по официальному номеру.

    • Если подозреваете, что вашу карту хотят перевыпустить - немедленно обратитесь в службу поддержки мобильного оператора.

       Сообщите о подозрительной активности и заблокируйте удаленный перевыпуск sim-карты.

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      • Прервите «цепочку» мошеннических звонков.

        Если вам звонят с подозрительными предложениями или просьбой перезвонить - сразу позвоните своим знакомым или родственникам - это позволит разорвать возможный мошеннический механизм.

        • Запретите удаленный перевыпуск sim-карты.

          В настройках мобильного оператора или через контактный центр можно активировать функцию, позволяющую перевыпуск sim-карты только при личном визите в официальный магазин и с предъявлением паспорта.

          • Используйте уникальный номер для финансовых операций.

            Желательно иметь отдельный номер телефона для банковских операций, который не указывается в открытом доступе, в частности в объявлениях или для социальных сетей, или мессенджеров.

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            • Рассмотрите возможность перехода на контрактное обслуживание или привязку предоплаченного номера телефона к паспорту.

              Такая форма подключения обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку перевыпуск sim-карты возможен только при личном присутствии и предъявлении документа.

              Напомним,

              Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о мошеннической схеме сбора личных данных украинцев. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД и ссылаются на подготовку к переписи населения.

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              Игорь Тележников

              Игорь Тележников

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