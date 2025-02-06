Фейковые сообщения в Signal о сокращениях в ГСЧС: что нужно знать

Информация, которая поступила некоторым гражданам с украинскими номерами в мессенджере Signal о том, что якобы в ГСЧС сокращают количество работников и гражданам будет необходимо самостоятельно ликвидировать пожары и другие чрезвычайные ситуации, является фейком. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Некоторым пользователям мессенджера Signal с украинскими номерами поступили сообщения якобы от ГСЧС Украины с информацией о значительном сокращении количества работников службы и необходимости гражданам самостоятельно ликвидировать пожары и другие чрезвычайные ситуации. Сообщаем, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям не посылала этих сообщений и не делала никаких официальных заявлений о сокращении штата или изменении порядка реагирования на вызовы - заявили в МВД.

Также в министерстве отметили, что сейчас ГСЧС работает в штатном режиме и реагирует на все вызовы граждан и напомнили, что самостоятельная ликвидация пожаров или других чрезвычайных ситуаций без соответствующих навыков может угрожать вашей жизни и здоровью.

Напомним,

В селе Фастовец Киевской области горел центр управления отходами на площади 400 кв.м. К ликвидации пожара привлечены 23 спасателя и 7 единиц спецтехники.