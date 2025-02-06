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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 143373 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 201697 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 163442 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 147874 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 123309 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109392 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 159390 перегляди

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Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі

Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі

Київ • УНН

 • 37197 перегляди

У селі Фастівець Київської області горить центр управління відходами на площі 400 кв.м. До ліквідації пожежі залучено 23 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки.

У Київській області горить центр управління відходами, до гасіння пожежі залучено 23 рятувальника, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Пожежа спалахнула у селі Фастівець, Фастівського району.

По прибуттю, рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 кв.м.

В центрі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру: деталі від ДСНС29.01.25, 10:37 • 120621 перегляд

Ліквідація пожежі триває.

На гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПКиївщина
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kyivКиїв

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