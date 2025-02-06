Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі

У Київській області горить центр управління відходами, до гасіння пожежі залучено 23 рятувальника, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Пожежа спалахнула у селі Фастівець, Фастівського району.

По прибуттю, рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 кв.м.

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Ліквідація пожежі триває.

На гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.