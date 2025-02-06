Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі
Київ • УНН
У селі Фастівець Київської області горить центр управління відходами на площі 400 кв.м. До ліквідації пожежі залучено 23 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки.
У Київській області горить центр управління відходами, до гасіння пожежі залучено 23 рятувальника, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Пожежа спалахнула у селі Фастівець, Фастівського району.
По прибуттю, рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 кв.м.
В центрі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру: деталі від ДСНС29.01.25, 10:37 • 120621 перегляд
Ліквідація пожежі триває.
На гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.