В центрі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру: деталі від ДСНС

В Печерському районі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру Царський. Пожежу локалізовано, попередньо потерпілих немає. Про це повідомив журналісту УНН речник ДСНС Києва Павло Петров.

Вже локалізовано пожежу, площа пожежі становить 10 кв.м. Пожежа на території бізнес-центру, де саме, чи в спортклубі, чи ні, уточнюються. Попередньо потерпілих немає, але інформація уточнюється, рятувальники продовжують обстеження будівлі на предмет знаходження там людей - розповів Петров.

Так, бізнес-центр Царський розташований на вулиці Старонаводницька, 13. На його території також розташований спортивний клуб TSARsky.

Доповнення

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