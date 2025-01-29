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В центрі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру: деталі від ДСНС

В центрі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру: деталі від ДСНС

Київ • УНН

 • 120621 перегляди

У Печерському районі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру "Царський" площею 10 кв.м. Рятувальники локалізували займання, попередньо постраждалих немає.

В Печерському районі Києва сталась пожежа на території бізнес-центру Царський. Пожежу локалізовано, попередньо потерпілих немає. Про це повідомив журналісту УНН речник ДСНС Києва Павло Петров.

Вже локалізовано пожежу, площа пожежі становить 10 кв.м. Пожежа на території бізнес-центру, де саме, чи в спортклубі, чи ні, уточнюються. Попередньо потерпілих немає, але інформація уточнюється, рятувальники продовжують обстеження будівлі на предмет знаходження там людей

- розповів Петров.

Так, бізнес-центр Царський розташований на вулиці Старонаводницька, 13. На його території також розташований спортивний клуб TSARsky.

Доповнення

У Києві після ворожої атаки дронами у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості, загорілись трава та кущі, інформація про пошкодження та постраждалих встановлюється. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКиїв
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