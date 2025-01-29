Атака рф на Київ: зафіксовано уламки в одному районі

У Києві після ворожої атаки дронами у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості, загорілись трава та кущі, інформація про пошкодження та постраждалих встановлюється, повідомили голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко у Telegram у середу, пише УНН.

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"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", - написав Ткаченко.

"У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння травʼяного настилу та чагарників. Екстрені служби на місці. Інформація про потерпілих наразі зʼясовується", - підтвердив Кличко.

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