Атака рф на Киев: зафиксированы обломки в одном районе
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева зафиксировано падение обломков на открытой местности. В результате инцидента загорелись трава и кусты, информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.
В Киеве после вражеской атаки дронами в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности, загорелись трава и кусты, информация о повреждениях и пострадавших устанавливается, сообщили глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
"Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности, в результате чего загорелась трава и кусты. Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", - написал Ткаченко.
"В Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание травяного настила и кустарников. Экстренные службы на месте. Информация о пострадавших сейчас выясняется", - подтвердил Кличко.
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