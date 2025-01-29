В Киеве работает ПВО по вражеским дронам - мэр

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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 119267 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

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Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 113115 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 113810 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 136066 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

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Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 131538 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 106336 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

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Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 105097 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

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План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 109247 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 128633 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве работает ПВО по вражеским дронам - мэр

В Киеве работает ПВО по вражеским дронам - мэр

Киев  •  УНН

 • 2231 просмотра

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Силы противовоздушной обороны активно работают над уничтожением БпЛА в столице.

В Киеве работают силы противовоздушной обороны на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в КГВА, в Киеве воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА», - написал Кличко.

«Внимание! В столице продолжается работа ПВО», - подтвердили в КГВА в Telegram.

Над Украиной сбили 65 дронов из 100 запущенных рф28.01.25, 10:14 • 28263 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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