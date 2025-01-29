В Киеве работает ПВО по вражеским дронам - мэр
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Силы противовоздушной обороны активно работают над уничтожением БпЛА в столице.
В Киеве работают силы противовоздушной обороны на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в КГВА, в Киеве воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.
«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА», - написал Кличко.
«Внимание! В столице продолжается работа ПВО», - подтвердили в КГВА в Telegram.
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