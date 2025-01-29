У Києві працює ППО по ворожих дронах - мер
Київ • УНН
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Сили протиповітряної оборони активно працюють над знищенням БпЛА у столиці.
У Києві працюють сили протиповітряної оборони на тлі загрози ворожих дронів, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у середу, пише УНН.
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Як повідомили у КМВА, у Києві повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - написав Кличко.
"Увага! У столиці триває робота ППО", - підтвердили у КМВА у Telegram.
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