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У Києві працює ППО по ворожих дронах - мер

У Києві працює ППО по ворожих дронах - мер

Київ • УНН

 • 34697 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Сили протиповітряної оборони активно працюють над знищенням БпЛА у столиці.

У Києві працюють сили протиповітряної оборони на тлі загрози ворожих дронів, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у КМВА, у Києві повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - написав Кличко.

"Увага! У столиці триває робота ППО", - підтвердили у КМВА у Telegram.

Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф28.01.25, 10:14 • 30303 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
ukrainaУкраїна
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