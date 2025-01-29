У Києві працює ППО по ворожих дронах - мер

У Києві працюють сили протиповітряної оборони на тлі загрози ворожих дронів, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у середу, пише УНН.

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Як повідомили у КМВА, у Києві повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - написав Кличко.

"Увага! У столиці триває робота ППО", - підтвердили у КМВА у Telegram.

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