В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
Киев • УНН
В Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра «Царский» площадью 10 кв.м. Спасатели локализовали возгорание, предварительно пострадавших нет.
В Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра Царский. Пожар локализован, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил журналисту УНН представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
Уже локализован пожар, площадь пожара составляет 10 кв.м. Пожар на территории бизнес-центра, где именно, в спортклубе ли, или нет, уточняются. Предварительно пострадавших нет, но информация уточняется, спасатели продолжают обследование здания на предмет нахождения там людей
Так, бизнес-центр Царский расположен на улице Старонаводницкая, 13. На его территории также расположен спортивный клуб TSARsky.
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В Киеве после вражеской атаки дронами в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности, загорелись трава и кусты, информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.