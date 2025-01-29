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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11590 просмотра

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В Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра «Царский» площадью 10 кв.м. Спасатели локализовали возгорание, предварительно пострадавших нет.

В Печерском районе Киева произошел пожар на территории бизнес-центра Царский. Пожар локализован, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил журналисту УНН представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Уже локализован пожар, площадь пожара составляет 10 кв.м. Пожар на территории бизнес-центра, где именно, в спортклубе ли, или нет, уточняются. Предварительно пострадавших нет, но информация уточняется, спасатели продолжают обследование здания на предмет нахождения там людей

- рассказал Петров.

Так, бизнес-центр Царский расположен на улице Старонаводницкая, 13. На его территории также расположен спортивный клуб TSARsky.

Дополнение

В Киеве после вражеской атаки дронами в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности, загорелись трава и кусты, информация о повреждениях и пострадавших устанавливается. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиев
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