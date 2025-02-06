Масштабный пожар вспыхнул в центре управления отходами под Киевом: детали

В Киевской области горит центр управления отходами, к тушению пожара привлечены 23 спасателя, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар вспыхнул в селе Фастовец, Фастовского района.

По прибытию, спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 кв.м.

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Ликвидация пожара продолжается.

На тушение привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники.