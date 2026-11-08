Миллиарды на оружие и усиление ПВО: США хотят выделить Украине 15 млрд долларов помощи

Представители Демократической партии США работают над новым пакетом военной помощи Украине, объем которого может составить около 15 млрд долларов. После победы на промежуточных выборах демократы планируют использовать свои полномочия в Конгрессе для усиления поддержки Киева, в частности в сфере противовоздушной обороны и энергетики, а также добиваться усиления санкций против россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Окончательный состав пакета и механизм его финансирования пока не определены. Но уже известно, что одним из главных приоритетов демократов станет помощь украинской энергетике, которая продолжает подвергаться российским атакам. Законодатели стремятся обеспечить дополнительную поддержку еще до начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

Для этого сторонники Украины рассматривают возможность внесения соответствующих поправок в ежегодный законопроект об оборонной политике США (National Defense Authorization Act, NDAA), который должен быть принят до завершения работы нынешнего состава Конгресса. В частности, речь идет о положениях, направленных на обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для систем противовоздушной обороны, продолжение разведывательной поддержки и урегулирование вопросов, связанных с использованием спутниковых систем связи Starlink и Starshield.

Особое внимание демократы намерены уделить санкционной политике в отношении россии. По данным Financial Times, законодатели планируют пересмотреть закон о санкциях против рф, названный в честь сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает финансовые ограничения против российского оборонного и энергетического секторов. Такие намерения связаны, в частности, с решением президента США Дональда Трампа воспользоваться предусмотренными законодательством полномочиями для смягчения части санкций против москвы.

Кроме того, представители Демократической партии планируют усилить контроль за решениями администрации Белого дома в отношении Украины и России.

Однако, несмотря на получение большинства в обеих палатах Конгресса, возможности демократов будут оставаться ограниченными президентским правом вето. Для его преодоления законодателям необходимо будет заручиться поддержкой как минимум двух третей членов каждой палаты, а значит, и части республиканцев.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты промежуточных выборов в США будут способствовать увеличению американской военной и финансовой поддержки Украины.