Мільярди на зброю та посилення ППО: США хочуть виділити Україні 15 млрд доларів допомоги

Представники Демократичної партії США працюють над новим пакетом військової допомоги Україні, обсяг якого може становити близько 15 млрд доларів. Після перемоги на проміжних виборах демократи планують використати свої повноваження в Конгресі для посилення підтримки Києва, зокрема у сфері протиповітряної оборони та енергетики, а також домагатися посилення санкцій проти росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.

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Остаточний склад пакета та механізм його фінансування поки що не визначили. Але вже відомо, що одним із головних пріоритетів демократів стане допомога українській енергетиці, яка продовжує зазнавати російських атак. Законодавці прагнуть забезпечити додаткову підтримку ще до початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року.

Для цього прихильники України розглядають можливість внесення відповідних поправок до щорічного законопроєкту про оборонну політику США (National Defense Authorization Act, NDAA), який має бути ухвалений до завершення роботи нинішнього складу Конгресу. Зокрема, йдеться про положення, спрямовані на забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем протиповітряної оборони, продовження розвідувальної підтримки та врегулювання питань, пов'язаних із використанням супутникових систем зв'язку Starlink і Starshield.

Окрему увагу демократи мають намір приділити санкційній політиці щодо росії. За даними Financial Times, законодавці планують переглянути закон про санкції проти рф, названий на честь сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає фінансові обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів. Такі наміри пов'язані, зокрема, з рішенням президента США Дональда Трампа скористатися передбаченими законодавством повноваженнями для пом'якшення частини санкцій проти москви.

Крім того, представники Демократичної партії планують посилити контроль за рішеннями адміністрації Білого дому щодо України та росії.

Однак, попри отримання більшості в обох палатах Конгресу, можливості демократів залишатимуться обмеженими президентським правом вето. Для його подолання законодавцям необхідно буде заручитися підтримкою щонайменше двох третин членів кожної палати, а отже, частини республіканців.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що результати проміжних виборів у США сприятимуть збільшенню американської військової та фінансової підтримки України.