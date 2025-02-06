Фейкові повідомлення в Signal про скорочення у ДСНС: що потрібно знати

Інформація, яка надійшла деяким громадянам з українськими номерами у месенджері Signal про те, що нібито у ДСНС скорочують кількість працівників і громадянам буде необхідно самостійно ліквідувати пожежі і інші надзвичайні ситуації, є фейком. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Деяким користувачам месенджеру Signal з українськими номерами надійшли повідомлення нібито від ДСНС України із інформацією про значне скорочення кількості працівників служби і необхідність громадянам самостійно ліквідувати пожежі та інші надзвичайні ситуації. Повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала цих повідомлень та не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики - заявили в МВС.

Також в міністерстві наголосили, що наразі ДСНС працює у штатному режимі і реагує на всі виклики громадян та нагадали, що самостійна ліквідація пожеж чи інших надзвичайних ситуацій без відповідних навичок може загрожувати вашому життю та здоров’ю.

Нагадаємо

У селі Фастівець Київської області горів центр управління відходами на площі 400 кв.м. До ліквідації пожежі залучено 23 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки.