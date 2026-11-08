Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация

Ситуация в украинской энергетике существенно осложнилась из-за российских обстрелов в воскресенье, 8 ноября. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

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В Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики в этих регионах сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы - говорится в сообщении.

В то же время в Днепропетровской области ситуация также крайне сложная.

Энергетикам постепенно удается восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады продолжают работать. Ожидается, что уже до конца суток удастся восстановить электроснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочередно - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики предупредили: ситуация может измениться в любой момент. Украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах региональных операторов системы распределения.

Напомним

Из-за российской ночной атаки 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре.