Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация

$45.4451.04
ukenru
Эксклюзив
09:28 • 3652 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
08:32 • 11313 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
05:20 • 24830 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 44656 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 36725 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 47270 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 39019 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 29518 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 27589 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
7 ноября, 16:44 • 18562 просмотра
Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Демократы в США готовят для Украины пакет помощи на $15 млрд — FT8 ноября, 00:16 • 10186 просмотра
В Житомирской области после атаки РФ призвали соблюдать строгую светомаскировку8 ноября, 00:47 • 18718 просмотра
Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot и ракеты к ним — Писториус8 ноября, 01:18 • 16538 просмотра
Правительство распределило 15 млн грн помощи Всемирной продовольственной программы ООН: куда пойдут средства8 ноября, 01:49 • 9644 просмотра
Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого домаPhoto8 ноября, 02:51 • 6062 просмотра
публикации
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
08:32 • 11302 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 55794 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 79920 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 58912 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 82227 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антонио Таяни
Дональд Туск
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Краков
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 23519 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 26408 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 32796 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 34966 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 32798 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Кх-59
Социальная сеть
Хранитель

Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Из-за обстрелов аварийно отключили электроэнергию в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В Днепропетровской области электроснабжение восстанавливают поочередно.

Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация

Ситуация в украинской энергетике существенно осложнилась из-за российских обстрелов в воскресенье, 8 ноября. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Подробности

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики в этих регионах сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы

- говорится в сообщении.

В то же время в Днепропетровской области ситуация также крайне сложная.

Энергетикам постепенно удается восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады продолжают работать. Ожидается, что уже до конца суток удастся восстановить электроснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочередно

- отметили в "Укрэнерго".

Энергетики предупредили: ситуация может измениться в любой момент. Украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах региональных операторов системы распределения.

Напомним

Из-за российской ночной атаки 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Днепр (город)
Укрэнерго