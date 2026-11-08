Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація

$45.4451.04
ukenru
Ексклюзив
09:28 • 2374 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
08:32 • 10432 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
05:20 • 24477 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 44294 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 36427 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 47115 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
7 листопада, 19:23 • 38914 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
7 листопада, 18:53 • 29481 перегляди
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
7 листопада, 17:38 • 27545 перегляди
8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла
7 листопада, 16:44 • 18542 перегляди
Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Демократи у США готують для України пакет допомоги на $15 млрд - FT8 листопада, 00:16 • 9802 перегляди
На Житомирщині після атаки рф закликали до суворого світломаскування8 листопада, 00:47 • 18437 перегляди
Німеччина більше не може постачати Україні системи Patriot і ракети до них - Пісторіус8 листопада, 01:18 • 16229 перегляди
Уряд розподілив 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН: куди підуть кошти8 листопада, 01:49 • 9036 перегляди
Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого домуPhoto8 листопада, 02:51 • 5418 перегляди
Публікації
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
08:32 • 10432 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 55518 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 79603 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 58678 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 82011 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Краків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 23367 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 26261 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 32653 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 34831 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 32667 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Х-59
Соціальна мережа
The Guardian

Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Через обстріли аварійно відключили світло на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. На Дніпропетровщині електропостачання відновлюють почергово.

Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація

Ситуація в українській енергетиці суттєво ускладнилась через російські обстріли у неділю, 8 листопада. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

У Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми

- йдеться в дописі.

Водночас на Дніпропетровщині ситуація також є вкрай складною.

Енергетикам поступово вдається відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади продовжують працювати. Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово

– зазначили в "Укренерго".

Енергетики попередили: ситуація може змінитися в будь-який момент. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.

Нагадаємо

Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Укренерго