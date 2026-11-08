Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація

Ситуація в українській енергетиці суттєво ускладнилась через російські обстріли у неділю, 8 листопада. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

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У Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми - йдеться в дописі.

Водночас на Дніпропетровщині ситуація також є вкрай складною.

Енергетикам поступово вдається відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади продовжують працювати. Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово – зазначили в "Укренерго".

Енергетики попередили: ситуація може змінитися в будь-який момент. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.

Нагадаємо

Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.