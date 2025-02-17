Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 10572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 45573 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127287 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186095 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149965 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140598 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118353 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108441 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103062 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145484 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73755 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 27744 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 62535 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 77210 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 71294 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145484 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144445 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278133 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306914 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24241 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64571 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112715 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135676 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117879 перегляди
Актуальне
Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

Київ • УНН

 • 37399 перегляди

Кіберполіція попереджає про небезпеку перевипуску SIM-карт без відома власника. Надано 6 порад щодо захисту від шахрайських схем, включаючи заборону віддаленого перевипуску та використання окремого номера для фінансових операцій.

Щоб змусити людину передати фінансові дані, шахраї використовують низку небезпечних методів. Що робити, щоб убезпечити себе від втрати коштів. Про це ідеться у довіднику кіберполіції на тему протидії схема з перевипуску SIM-карт. 

Передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Департаменту кіберполіції.

Деталі

Одна з небезпечних злочинних махінацій – перевипуск sim-картки без відома власника.  Тому важливо знати, як протидіяти таким атакам і які кроки здійснити у разі підозри на зловмисні дії.

- ідеться у дописі.

У чому саме небезпека:

Йдеться про те, що шахраї можуть оформити кредити на ім’я жертви, а також зламати електронні облікові записи. Все це можливо, якщо буде отримано контроль над номером, зокрема через втрату sim-картки. Тобто це не лише побутові незручності, а й серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності громадян, наголошують у кіберполіції.

16 років біткоїну: як перша криптовалюта змінила фінансову історію03.01.25, 14:47 • 26919 переглядiв

Тому слід достримуватись наступних рекомендації:

  • Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора.

     Якщо вам телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. У разі сумнівів самостійно зателефонуйте до свого оператора за офіційним номером.

    • Якщо підозрюєте, що вашу карту хочуть перевипустити - негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора.

       Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск sim-карти.

      Фейкові повідомлення в Signal про скорочення у ДСНС: що потрібно знати06.02.25, 21:41 • 28490 переглядiв

      • Перервіть “ланцюжок” шахрайських дзвінків.

        Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити - відразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам – це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм.

        • Забороніть віддалений перевипуск sim-картки.

          У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск sim-картки лише при особистому візиті до офіційного магазина та з пред’явленням паспорта.

          • Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій.

            Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях чи для соціальних мереж, чи месенджерів.

            Image
            • Розгляньте можливість переходу на контрактне обслуговування або прив’язку передплаченого номера телефону до паспорта.

              Така форма підключення забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипуск sim-карти можливий лише за особистої присутності та пред’явлення документа.

              Нагадаємо

              Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про шахрайську схему збору особистих даних українців. Зловмисники представляються співробітниками МВС та посилаються на підготовку до перепису населення.

              Шахраї телефонують родинам військовополонених від імені гуманітарних місій - Коордштаб06.02.25, 12:20 • 32306 переглядiв

              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

              ТехнологіїЛайфхак
              bitkoinБіткойн
              rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
              ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
              ukrainaУкраїна

              Звернутися з питань розміщення реклами