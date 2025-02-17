Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

Щоб змусити людину передати фінансові дані, шахраї використовують низку небезпечних методів. Що робити, щоб убезпечити себе від втрати коштів. Про це ідеться у довіднику кіберполіції на тему протидії схема з перевипуску SIM-карт.

Передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Департаменту кіберполіції.

Деталі

Одна з небезпечних злочинних махінацій – перевипуск sim-картки без відома власника. Тому важливо знати, як протидіяти таким атакам і які кроки здійснити у разі підозри на зловмисні дії. - ідеться у дописі.

У чому саме небезпека:

Йдеться про те, що шахраї можуть оформити кредити на ім’я жертви, а також зламати електронні облікові записи. Все це можливо, якщо буде отримано контроль над номером, зокрема через втрату sim-картки. Тобто це не лише побутові незручності, а й серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності громадян, наголошують у кіберполіції.

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Тому слід достримуватись наступних рекомендації:

Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора.

Якщо вам телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. У разі сумнівів самостійно зателефонуйте до свого оператора за офіційним номером.

Якщо підозрюєте, що вашу карту хочуть перевипустити - негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора.

Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск sim-карти.

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Перервіть “ланцюжок” шахрайських дзвінків.

Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити - відразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам – це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм.

Забороніть віддалений перевипуск sim-картки.

У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск sim-картки лише при особистому візиті до офіційного магазина та з пред’явленням паспорта.

Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій.

Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях чи для соціальних мереж, чи месенджерів.

Розгляньте можливість переходу на контрактне обслуговування або прив’язку передплаченого номера телефону до паспорта.

Така форма підключення забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипуск sim-карти можливий лише за особистої присутності та пред’явлення документа.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про шахрайську схему збору особистих даних українців. Зловмисники представляються співробітниками МВС та посилаються на підготовку до перепису населення.

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